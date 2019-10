Benfica assina contrato com médio de 16 anos

O Benfica assinou um contrato profissional com Gustavo Pinto Mendonça, médio de 16 anos que integra a formação do clube encarnado há cinco épocas, onde chegou proveniente do CFT Braga.





Juvenil de 2.º ano, iniciou o seu percurso desportivo em 2010/11 no FC Amares. Gustavo Pinto Mendonça soma seis internacionalizações pelas seleções jovens.