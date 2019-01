Benfica assina parceria com Liga Desportiva de Maputo

O Benfica anunciou uma parceria com os moçambicanos da Liga Desportiva de Maputo válido para duas temporadas. O clube africano vai ser orientado pela lenda benfiquista Diamantino Miranda.Os encarnados sublinham que o objetivo do protocolo passa por "identificar jogadores de futebol com maior potencial para crescerem sob os olhares atentos dos dois clubes, contribuir para o desenvolvimento das capacidades de jovens moçambicanos através do controlo de formação do Liga Desportiva de Maputo e potenciar a parceria do ponto de vista comercial", com a hipótese de permitir ao clube da Luz uma maior exposição no país de expressão portuguesa.