Benfica assina protocolo com os San Francisco 49ers

O Benfica e os San Francisco 49ers celebraram um protocolo que prevê a entrada da equipa de futebol americano na Associação Internacional de Museus Desportivos (ISMA), constituída em abril deste ano no Museu Cosme Damião. Luisão, da parte dos encarnados, e Keena Turner, antiga estrela dos 49ers, estiveram presentes no Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia) na assinatura do acordo.À margem do evento, o antigo central falou da preparação da nova época. "É um desafio muito grande e o Benfica está a preparar-se para novas conquistas. Reforços? Se vestem a camisola é porque têm muito potencial. Que este seja refletido no campo", afirmou o brasileiro.Para Luisão, que desde que terminou a carreira tem sido embaixador do clube, as águias estão preparadas para lidar com as saídas de Jonas e João Félix. "Talvez seja difícil para outros clubes mas a formação do Benfica é uma referência e quem vem de baixo chega preparado", considerou, no Museu dos 49ers.