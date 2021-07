Benfica assume Luís Filipe Vieira como um risco

Luís Filipe Vieira é visto pela Benfica SAD como um risco para a sua atividade, devido à ação judicial que pretende afastá-lo da presidência do clube.





Segundo o Correio da Manhã , no prospeto enviado à CMVM do empréstimo obrigacionista em que pretendem arrecadar 35 milhões de euros, montante indispensável para assegurar a liquidez nos próximos meses, as águias colocam o processo que visa a destituição dos órgãos sociais do clube no capítulo dos riscos relativos a processos judiciais, arbitrais e administrativos.