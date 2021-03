Benfica assume "papel de impulsionador e promotor do desporto português"

O Benfica mostrou-se esta segunda-feira feliz pela conquista da primeira Taça de Portugal de basquetebol feminino, garantindo que esta "surge como o pináculo de uma aposta sustentada nesta vertente da modalidade", deixando claros quais os êxitos na vertante feminina nos últimos tempos.





Através da 'News Benfica', o clube da Luz "assume sem reservas o papel de impulsionador e promotor do desporto português, independentemente do género". "E não poderia sê-lo de outra forma, não só pela responsabilidade social inerente a um clube da grandeza do Benfica, mas também por respeito às centenas de milhares de mulheres benfiquistas que diariamente vivem e sentem o glorioso Sport Lisboa e Benfica", pode ainda ler-se.A nossa equipa feminina de basquetebol está de parabéns pela conquista da Taça de Portugal, a primeira do nosso palmarés. Este triunfo está revestido de enorme significado, pois surge como o pináculo, até ao momento, de uma aposta sustentada nesta vertente da modalidade.Após muitos anos de ausência benfiquista no basquetebol feminino, o Clube retomou a atividade nos escalões de formação, até que, com atletas formadas de águia ao peito, inscreveu uma equipa sénior no escalão mais baixo, o terceiro. Duas temporadas depois chegou à Primeira Divisão, apresentando, desde então, melhorias competitivas ano após o ano.Na época passada conquistámos o primeiro troféu no historial benfiquista, a Taça Vítor Hugo, mas a suspensão das competições, devido à pandemia, ceifou a possibilidade de novas conquistas.Na presente temporada, a somar ao excelente triunfo da Taça de Portugal, há a participação no Campeonato Nacional, que está a ser, para já, a mais entusiasmante de sempre (ocupamos presentemente a segunda posição da fase regular a um ponto do líder). Ganha a Taça, é na Liga Skoiy que a nossa equipa está focada, com o difícil objetivo de mais uma conquista inédita.A aposta no basquetebol insere-se numa política desportiva do Clube de promoção e afirmação da vertente feminina do desporto. O Sport Lisboa e Benfica é o único clube português a apresentar uma equipa na Primeira Divisão de cada uma das modalidades coletivas com maior notoriedade, a saber, futebol, andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol, além de apoiar muitas atletas dos chamados desportos individuais como Telma Monteiro, Teresa Portela ou Dulce Félix, entre muitas outras, nomeadamente através de modalidades associadas ao Benfica Olímpico.O desporto feminino goza de enorme tradição no Clube (com destaque para as campeoníssimas Marias do voleibol), beneficiando de um forte impulso na última década.No presente, e no que diz respeito às modalidades coletivas, temos tido enorme sucesso no futsal (tricampeã e atual líder) e no hóquei em patins (heptacampeã e atual líder), cuja aposta tem já vários anos, a que se juntam os triunfos no polo aquático.Mais recentemente regressámos à competição sénior em andebol (atual 2.º classificado), basquetebol (atual 2.º classificado) e voleibol (apurada para as meias-finais do play-off), com todas a evoluírem época após época, além da recente estreia no futebol feminino (atual 3.º classificado – menos um jogo) com assinalável e imediato retorno desportivo, tendo vencido já, desde 2018/19, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga, uma Supertaça e um Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.O Sport Lisboa e Benfica assume sem reservas o papel de impulsionador e promotor do desporto português, independentemente do género. Esta é uma das características do Clube mais vincadas na última década.E não poderia sê-lo de outra forma, não só pela responsabilidade social inerente a um clube da grandeza do Benfica, mas também por respeito às centenas de milhares de mulheres benfiquistas que diariamente vivem e sentem o glorioso Sport Lisboa e Benfica.De Todos Um, o Benfica!P.S.: Felicitamos a nossa Seleção de andebol pelo apuramento para os Jogos Olímpicos. Que grande tributo a Alfredo Quintana!