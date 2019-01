Benfica disposto a pagar 14 milhões de euros por Dyego Sousa

Fonte do Sp. Braga, entretanto, garantiu ao nosso jornal que a SAD "não recebeu qualquer proposta do Benfica pelo Dyego Sousa, nem sequer por via dos seus representantes". O que poderá indiciar desde já que os arsenalistas, que até há poucas horas também não tinham recebido qualquer proposta do FC Porto por Loum, não pretendem abdicar do seu goleador e fecham a porta a qualquer negócio que não seja feito pela cláusula de rescisão.





está a fazer uma derradeira investida no sentido de conseguir desviar Dyego Sousa para Luz. A SAD encarnada colocou na mesma uma proposta de 14 milhões de euros por 75% do passe que é do conhecimento de António Salvador.O líder arsenalista nunca demonstrou vontade de facilitar a saída do seu melhor marcador, com 18 golos em 26 jogos, fixando qualquer negociação nos 20 milhões de euros da cláusula de rescisão em nome da ambição desportiva assumida pelo Sp. Braga. Por esse motivo, trata-se de uma movimentação muito complicada de concluir sobretudo até ao fecho do mercado.