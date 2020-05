Benfica atento a jovem de 14 anos do Celtic, dizem os escoceses

Daniel Kelly, médio de 14 anos, é um jogador que interessa ao Benfica, de acordo com o 'Daily Record', jornal escocês, que dá conta que o Celtic está a preparar-se para blindar o jogador com um contrato de cinco anos.





De acordo com a mesma publicação, esta é a estratégia utilizada pelo clube escocês para afastar o interesse de vários clubes que estão atentos à evolução deste jogador, visto como uma das grandes promessas do futebol daquele país. É que além do clube da Luz, também o Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Leicester já manifestaram interesse em garantir o jovem.