Benfica atento a jovem pérola do Man. United

O Benfica segue com atenção o médio francês Aliou Traoré, segundo noticiou ontem a ‘France Football’. O francês, de 19 anos, pertence aos quadros do Manchester United ainda que aguarde a estreia pela principal equipa dos red devils. Entretanto, o internacional francês sub-19 vai evoluindo na equipa de sub-23 que tem, entre os mais graúdos, os ex-Benfica Nemanja Matic e Victor Lindelöf.

Traoré formou-se no país natal, no Paris Saint-Germain, antes de ingressar no Manchester United, em 2017. As atuações do médio de 1,88 metros não chamaram a atenção apenas do Benfica. A mesma fonte garante que, na Escócia, os rivais Celtic e Rangers já mostraram interesse em Aliou Traoré, tal como alguns clubes da Ligue 1, em França. O facto de o jovem futebolista findar contrato em junho de 2021 aguça ainda mais o apetite dos clubes interessados, uma vez que o vínculo é mais frágil e deverá encurtar o investimento.