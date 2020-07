Benfica atento a Nagelsmann: treinador da moda já rejeitou o Real Madrid com 'estilo'

Julian Nagelsmann é um dos treinadores da moda na Alemanha e, segundo o 'AS', o sonho de Luís Filipe Vieira para orientar o Benfica. Uma reputação que começou a ser construída há sensivelmente dois anos, quando o mais jovem treinador de sempre da Bundesliga (agora com 32 anos) levou o Hoffenheim até ao terceiro lugar da prova e a uma inédita presença na Liga dos Campeões.





Um feito que mereceu mesmo a atenção do Real Madrid, que tentou levar Nagelsmann para o Santiago Bernabéu. Contudo, o diretor desportivo merengue Jose Angel Sanchez certamente não contaria com uma nega. Numa entrevista ao 'The Independent' nessa altura, Nagelsmann contou por que motivo recusou o gigante espanhol."De início fiquei surpreendido. Depois pesei os dados e não me senti confortável em aceitar. Queria evoluir e se fores para o Real Madrid já não há tempo para tal. Ali não existe a hipótese de vires a ser um técnico melhor, já tens de ser o melhor naquele momento. Não sou o melhor do Mundo agora, mas quero estar entre os melhores no futuro. Se fores para o Real Madrid ou para o Barcelona, os adeptos, os media e os opinadores não te darão tempo para cresceres", explicou o timoneiro germânico ao jornal britânico, acrescentando que o fator cultural também pesou: "A língua é muito importante para mim. Ainda não sei falar espanhol, só sei dizer 'hola, que tal'".Nagelsmann, atualmente no RB Leipzig, é um dos treinadores mais bem cotados na Europa e é pretendido por vários clubes de topo no velho continente, tendo contrato com o emblema alemão até 2023. A sua carreira começou logo aos 27, precisamente no Hoffenheim.