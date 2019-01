Benfica atira-se a Pedro Henriques: «A máscara caiu»

O Benfica reagiu ao facto do Sporting pagar uma avença a Pedro Henriques , antigo árbitro e comentador da Sport TV, - entretanto já terminada -, lamentando "o péssimo serviço" que este prestou à "defesa da arbitragem", mas realça que, finalmente, "a máscara caiu".Na newsletter do clube, este caso denunciado por António Salvador e confirmado pelo líder leonino Frederico Varandas serviu para voltar a criticar tudo o que se passou na meia-final da Allianz Cup, que ditou o afastamento do Benfica da prova. "A tentativa absurda de branqueamento do árbitro e do VAR da histórica meia-final da Taça da Liga, entre Benfica e FC Porto, por parte do ex-árbitro Pedro Henriques, na Sport TV, ultrapassou todos os limites. Chegou-se ao ponto de mostrar linhas imaginárias para se tentar ludibriar o telespectador levando-o a acreditar que um fora-de-jogo perfeitamente inventado pudesse ser aceite como uma boa decisão", começa por ler-se na 'News Benfica'.O clube da Luz continua a mostrar toda a indignação com aquilo que se viveu em Braga, falano de "decisões que colocaram em causa a verdade desportiva", relembrando os " tempos do Apito Dourado": "Não foi a (excelente) qualidade de jogo que desprestigiou o futebol português. Foram, sim, as decisões incompreensíveis que colocaram em causa a verdade desportiva. Os primeiros interessados em que isto não se repita deveriam ser, precisamente, os árbitros. Em defesa da classe e do prestígio de cada um. Meter a cabeça debaixo da areia seria o pior que poderia acontecer. É preciso encarar a realidade e admitir que, infelizmente, há sinais muito sérios de que está em curso uma tentativa de regresso aos tempos do Apito Dourado".