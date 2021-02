Benfica atualiza boletim clínico com Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos vai falhar a deslocação a Roma por lesão. O avançado formado no Benfica apareceu no boletim clínico das águias com uma mialgia na face posterior da coxa direita depois de, inicialmente, o clube da Luz apenas ter anunciado as lesões de André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito) e Jardel (rotura muscular na coxa direita), de baixa com problemas físicos há mais tempo.





Desta feita, Jorge Jesus convocou todo o plantel clinicamente apto e voam 23 jogadores para Itália , de forma a defrontar esta quinta-feira o Arsenal em encontro da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.As exceções são Andreas Samaris e Morato. Tanto o médio como o defesa não foram inscritos na UEFA e não estão disponíveis para compromissos europeus.