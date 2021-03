Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica avança com três centrais no ataque a Braga Jesus vai voltar a apostar no 3x5x2: Vertonghen regressa à defesa e Rafa fica no apoio a Seferovic





• Foto: Paulo Calado