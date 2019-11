Benfica B empata com o Newcastle na International Champions Cup

O Benfica B regressou à International Champions Cup com um empate, em Inglaterra, frente ao Newcastle (1-1), em jogo da 2.ª jornada. Com este resultado, as águias subiram à liderança do Grupo C, com 4 pontos.





Foram os ingleses que assumiram o controlo das operaões e, aos 13 minutos, um canto batido por Rosaire Longelo encontrou Francillette, que não teve dificuldade em fazer o primeiro golo. Depois de uma ameaça de Csoboth, surgiu o golo do empate. Aos 34 minutos, o árbitrou marcou penálti e Daniel dos Anjos não desperdiçou.Na próxima jornada, a equipa de Renato Paiva defronta, também em Inglaterra, o Blackburn, numa partida agendada para o dia 25 de novembro, ou seja, segunda-feira.