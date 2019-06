Benfica 'batalha' com gigantes por guarda-redes chinês

Melhor guarda-redes do Torneio de Toulon, o guarda-redes Chen Wei é esta segunda-feira apontado pelo portal 90 Min como estando na mira de várias grandes equipas da Europa, entre os quais o Benfica. Segundo o relato do portal inglês, o clube da Luz foi um dos que se fez representar no torneio de Sub-23 realizado em França, tendo o guardião de 21 anos sido um dos jogadores que mais chamou a atenção dos olheiros presentes.Ainda assim, as águias não estão sozinhas nesta possível batalha pelo guarda-redes do Shanghai SIPG, já que também Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, Bayern Munique e Ajax sairam de solo francês com relatórios bastante positivos em relação ao guardião chinês, que em Toulon viu a sua seleção ser a oitava colocada final.Visto na China como uma forte aposta para o futuro, Chen Wei tem apenas uma partida disputada pela equipa principal do Chen Wei, na temporada 2017, num duelo com o Urawa Red Diamonds, da Liga dos Campeões asiática.