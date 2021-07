Benfica bate Farense em jogo de preparação realizado no Seixal

O Benfica bateu este sábado o Farense, por 3-2, em jogo de pré-temporada realizado no Seixal. As águias chegaram ao intervalo em vantagem (2-1), graças aos golos de Ferro e de Gonçalo Ramos, com Lucca a reduzir para os algarvios. Na segunda parte, Paollo empatou a partida, mas viu Henrique Araújo devolver a vantagem aos encarnados, fixando o resultado final em 3-2.





Recorde-se que este é o terceiro jogo de preparação da equipa orientada por Jorge Jesus nesta pré-temporada. O primeiro terminou com uma derrota diante da equipa B, por 1-0, e o segundo com um triunfo, por 2-0, diante do Sporting de Covilhã.Segue-se agora a receção ao Belenenses SAD, no Seixal, aquele que será quarto encontro de pré-época, agendado para a próxima terça-feira, 13 de julho.