Benfica bate recorde de vendas de Red Pass: «Faz com que tenhamos de mudar a política»

O Benfica anunciou esta terça-feira que ultrapassou os 40 mil Red Pass vendidos para a presente temporada, um novo recorde do clube e que corresponde, com a inclusão dos lugares comercializados no mercado Corporate, a mais de 75% da ocupação total do Estádio da Luz.Miguel Bento, diretor Comercial e Marketing dos encarnados, explicou que esta nova realidade "vai fazer com que tenhamos de mudar a política que tem sido praticada até agora", para não prejudicar outros associados."O Benfica tem, desde há muitos anos a esta parte, centrado o seu desenvolvimento em torno do sócio e não é possível continuarmos a crescer os números de Red Pass sob pena de os sócios, amanhã, não terem acesso ao futebol. Portanto, temos aqui uma nova decisão que é: ontem [segunda-feira] fizemos o jogo com o Chaves com 40 014 Red Pass vendidos. Para além desses lugares, temos cerca de 8.000 lugares Corporate, temos os lugares que cedemos ao adversário, cerca de 5% – pouco mais de 3250 lugares –, e temos de ficar com alguns disponíveis para os sócios que queiram vir ver os jogos do Benfica, porque mantemos a convicção de que o sócio é a base de todo o desenvolvimento do Benfica", explicou, em declarações à BTV.Nesse sentido, a venda de lugares anuais para 2018/19 terminará após o encontro com o Belenenses, da 25.ª jornada. "Sabemos que não é em grande quantidade, são alguns, mas fecharemos até ao Belenenses SAD. O cuidado que temos com os nossos sócios merece que não anunciemos medidas drásticas de um dia para o outro. Vamos ter um período até ao jogo com o Belenenses SAD em que as pessoas podem vir adquirir o seu Red Pass", acrescentou o dirigente.Miguel Bento anunciou ainda o lançamento do projeto de mercado secundário, que permitirá ao sócio colocar o seu Red Pass à venda na plataforma do Benfica."Vamos, ainda, em março, para já numa fase experimental no jogo com o Belenenses SAD, com um número reduzido de pessoas, comercializar o lugar. Ou seja, para além de podermos emprestar, vamos criar um mercado secundário, alojado nos meios digitais do Benfica, onde os sócios que não possam vir ao jogo, para além de emprestar, podem vender o seu lugar. Em função da procura e da oferta, o Benfica faz uma divisão da receita com o sócio e a variável da receita é essa: se houver muita procura, pode dar mais ou menos. Vamos disponibilizar, para já em regime experimental, no jogo com o Belenenses SAD e, garantidamente, até ao final da época desportiva, em que nos faltam seis jogos em casa, teremos esta funcionalidade a trabalhar para os mais de 40 mil Red Pass que estão no Estádio", indicou.