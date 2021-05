Benfica bateu recorde de cartões amarelos esta temporada na Liga

O clássico de ontem ficou marcado por muitos casos de arbitragem e um recorde de cartões amarelos para a equipa do Benfica nesta edição da Liga. Ao todo, foram oito os jogadores da formação comandada por Jorge Jesus que viram o amarelo, sendo que apenas Diogo Gonçalves vai falhar a deslocação ao terreno do Nacional, na próxima jornada. A equipa do FC Porto viu três cartões e Sérgio Oliveira falha a receção ao Farense.