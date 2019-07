Benfica 'blinda' Raúl de Tomás com cláusula de 100 milhões de euros

Contratado ao Real Madrid a troco de 20 milhões de euros para suprir a saída de João Félix, o avançado espanhol Raúl de Tomás foi blindado pelo Benfica por uma cláusula de 100 milhões de euros, a terceira mais alta do plantel do clube da Luz.





O espanhol surge a par de Ferro neste particular, sendo apenas superado por Gedson e Florentino, ambos com 120 milhões de euros. De Tomás, refira-se, passa a ser o jogador estrangeiro com uma 'verba de proteção' mais alta, superando Franco Cervi, que tem uma cláusula de 80 milhões de euros.