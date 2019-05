Benfica campeão: revista grátis com o Record de hoje

O Benfica conquistou o 37º título de campeão nacional e Record vai assinalar o feito. Esta terça-feira, com a compra do jornal, receberá a revista do Benfica campeão nacional 2018/19.





São 66 páginas com os números e protagonistas da reconquista encarnada, sem esquecer o presidente, Luís Filipe Vieira, e os treinadores, Rui Vitória e Bruno Lage. São também recordadas as 34 etapas do percurso das águias, numa corrida vencida ao sprint. Tudo com o seu jornal.