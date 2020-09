Benfica Campus recebe prémio "Melhor Relvado do Ano da LigaPro"

O Benfica Campus recebeu, este domingo, o prémio "Melhor Relvado do Ano da LigaPro", distinção referente à edição 2019/20 e entregue minutos antes do início da partida entre o Benfica B e Vilafranquense - que se encontra a decorrer - pelas mãos da Diretora Executiva de Competições da Liga Portugal, Helena Pires, ao Diretor de Operações do Benfica Campus, João Vinagre.





"A Liga tem feito uma grande aposta na melhoria de todos os relvados das nossas competições, uma vez que estes são a primeira imagem da nossa competição: o tapete verde, onde rola a bola", começou por dizer a Diretora Executiva de Competições da Liga Portugal, antes de parabenizar a equipa secundária das águias. "A aposta nos bons relvados será para manter e é uma prioridade, com o SL Benfica B a estar de parabéns pelo ótimo trabalho desenvolvido nesta última temporada".Já João Vinagre reforçou "o rigoroso plano aplicado a todas equipas que jogam no campo n.º 1 do Benfica Campus. Uma gestão e planeamento semanal, que entendemos essencial para que o nosso relvado se apresente sempre nas melhores condições possíveis para cada jogo", destacando ainda "as diretrizes fornecidas ajudam a que o trabalho possa ser feito nas melhores condições. As vistorias aos relvados garantem que o trabalho está a ser bem feito, e quando isso não acontece dizem-nos exatamente aquilo que deve melhorar".