Benfica cede Lema ao Peñarol

Cristián Lema vai representar o Peñarol até final da temporada, por empréstimo do Benfica. As negociações estão concluídas e o defesa-central argentino viaja nas próximas horas para o Uruguai, a fim de assinar pelo campeão daquele país.Ao queapurou, o Peñarol ficou com opção de compra de Lema, por 3 milhões de euros.Contratado no verão passado, após ter terminado contrato com o Belgrano, o argentino, de 28 anos, é o quarto reforço para 2018/19 a deixar a Luz, depois de Alfa Semedo e Ferreyra (emprestados ao Espanyol) e Nicolás Castillo (transferido para o América)Lema fez dois jogos de águia ao peito, um dos quais como titular, diante do FC Porto, na Luz, para o campeonato, jogo em que foi expulso nos últimos minutos.