Benfica celebra hoje 116.º aniversário

O Benfica completa hoje 116 anos. As celebrações, que vão decorrer até 4 de março, arrancam hoje com uma emissão especial do canal televisivo do clube, com intervenções de várias personalidades, como o vice-presidente Alcino António.

Também hoje o Museu Cosme Damião abrirá portas para a 1ª edição do seu quiz, e amanhã terá lugar mais um passeio por locais simbólicos da história das águias, em Lisboa. Além disso, nas Casas do Benfica de todo o Mundo vão ser cantados os parabéns, quando forem 19h04, com transmissão no Facebook.

Luís Filipe Vieira presidirá, amanhã de manhã, à cerimónia de entrega dos emblemas de 25, 50 e 75 anos de filiação. As celebrações encerrarão com a realização da Gala, na próxima quarta-feira, no Campo Pequeno, em que serão distinguidos os melhores de 2019.