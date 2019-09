Benfica com 10 empata frente ao V. Setúbal na Liga Revelação

O Benfica registou um empate, frente ao V. Setúbal (1-1), em jogo a contar para a 8ª jornada da Liga Revelação. As águias entraram na partida praticamente a perder, com Amâncio a bater Leo Kokubo logo aos 3 minutos. Ronaldo Camará, aos 20 minutos, viu o cartão vermelho direto e deixou os encarnados reduzidos a 10 elementos. Aos 31 minutos, Fábio Baptista, de cabeça, empatou a partida.





O Benfica segue em 2º lugar na competição, com 17 pontos, a 7 do líder Sporting. O V. Setúbal é o atual 10º classificado, com 9 pontos.