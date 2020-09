Benfica com AG no dia 25 para aprovar relatório e contas de 2019/20

O Benfica convocou esta terça-feira os sócios para "apreciar e votar" o relatório de gestão e contas do exercício de 2019/20, em Assembleia Geral (AG) ordinária marcada para o dia 25 de setembro, segundo a convocatória divulgada pelo clube lisboeta.

A apreciação e votação do exercício será o ponto único da AG, com o sistema de voto a ser presencial, no Estádio da Luz, entre as 14h30 e as 22h horas, tendo em conta os "imperativos de segurança sanitária" devido à pandemia de covid-19, e por via eletrónica.

No passado mês de junho, os sócios do Benfica chumbaram o orçamento para a época 2020/21, com o voto desfavorável de 48,28% dos sócios (18.329 votos), contra 47,79% de votos a favor (18.143).