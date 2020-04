Benfica com concorrência de peso na corrida por promessa sérvia

Filip Stevanovic é considerado uma das maiores promessas do futebol sérvio e o site '90min' avança que o Benfica é um dos clubes interessados na contratação do avançado de 17 anos do Partizan.



Com 28 jogos oficiais e 6 golos marcados esta época na equipa principal do emblema de Belgrado, o jovem prodígio está há muito referenciado pelos principais emblemas europeus e o '90min' diz mesmo que há "meia Europa" interessada em contratá-lo e que o Benfica enfrenta a concorrência de outros 12 clubes: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Juventus, Inter, Atalanta, Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern Munique, Borussia Dortmund e Leipzig.



Filip Stevanovic atua preferencialmente como extremo esquerdo, destaca-se pela qualidade técnica e está avaliado (segundo o Transfermarkt) em 3,6 milhões de euros, mas o '90min' avança que o Partizan só aceita vendê-lo por cerca de 20 milhões.