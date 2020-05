Benfica com concorrência forte por jovem pérola alemã

Apontado por Record em abril como alvo do Benfica para a próxima temporada, Lazar Samardzic é também seguido por várias equipas de topo europeias, segundo revela esta quinta-feira o jornal 'AS'.





De acordo com os espanhóis, numa notícia na qual o ponto de partida é o interesse da Real Sociedad, o médio do Hertha Berlim, um dos mais promissores do país, tem à 'perna' clubes como AC Milan, Juventus, Manchester City ou Atlético Madrid, todos eles com bons relatórios de observação recolhidos desde o início da época.Avaliado em 450 mil euros pelo portal Transfermarkt, Samardzic tem contrato com o clube de Berlim até final da temporada 2023/24.