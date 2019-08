Benfica com mais dois jogadores entregues ao departamento médico

De acordo com o comunicado pelo clube da Luz, o defesa central está a contas com uma lesão muscular na região anterior da coxa direita, ao passo que o lateral direito tem uma lesão muscular na região posterior da coxa direita.



Eis o boletim clínico das águias



Conti: Lesão muscular na região anterior da coxa direita;

Ebuehi: Lesão muscular na região posterior da coxa direita;

David Tavares: entorse do joelho direito;

Gedson: fratura na base do quinto metatarso do pé direito;

Gabriel: entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo.