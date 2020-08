Benfica com mais reforços a caminho e à espera de grandes vendas

Nos quatro reforços já contratados, o Benfica gastou 44 milhões de euros. Um valor avultado, mas que deve ainda aumentar, pois a SAD continua a procurar realizar os desejos de Jorge Jesus. Mas quer também resolver o dossiê dos jogadores que não contam para o técnico.





Arranca a época do Benfica: jogadores apresentaram-se assim para os testes médicos



A maioria dos emprestados são para colocar noutros clubes e do próprio plantel devem existir saídas . Para já, a administração de Vieira encaixou 1,1 M€ com a venda de Heriberto (estava emprestado ao Boavista) aos franceses do Brest.