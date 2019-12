Benfica com muitas novidades na convocatória para o jogo com o V. Setúbal

O Benfica divulgou esta manhã a lista de convocados para o jogo com o V. Setúbal, encontro da 3.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga (20 horas).No boletim clínico dos encarnados continuam Rafa (desinserção do tendão médio adutor, à esquerda) e André Almeida (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda).Morato e Nuno Tavares devem mesmo avançar para o onze, segundo o nosso jornal apurou. O central brasileiro, contratado ao São Paulo por 6 milhões de euros, foi convocado e ao que tudo indica vai mesmo estrear-se, depois de vários jogos na equipa B e nos sub-23. Morato, de 18 anos, é uma grande aposta da SAD e em 2020/21 fará parte da formação principal, pois já demonstra uma maturidade bem acima da média para a idade. Quanto ao lateral-esquerdo, volta após o desafio na Covilhã, para a 2ª jornada da Taça da Liga, embora até tenha estado no banco frente ao Sp. Braga, na Luz.Numa altura em que diversos jogadores do plantel principal já entraram de férias, o treinador dos encarnados convocou mais miúdos da B, além de Morato e Nuno Tavares. Nomes como Svilar ou Tiago Dantas entraram também na lista de eleitos.Ivan Zlobin e Mile Svilar;: Jardel, Nuno Tavares, Tomás Tavares, João Ferreira, Morato e Pedro Álvaro;: Chiquinho, Caio, Gedson Fernandes, Florentino, David Tavares e Tiago Dantas;: Seferovic, Vinícius, Raul de Tomas, Jota e Gonçalo Ramos.