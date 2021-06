Benfica com quatro indisponíveis no arranque dos trabalhos

O Benfica iniciou esta sexta-feira a preparação para a época 2020/21 com a realização dos habituais testes médicos, no Seixal. Do plantel que já está às ordens de Jorge Jesus, há quatro jogadores entregues ao departamento médico: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Darwin Núñez e André Almeida.





O clube deu conta, esta sexta-feira à tarde, do boletim clínico dos respetivos atletas. Lucas Veríssimo tem uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, enquanto Rodrigo Pinho - o único reforço até ao momento apresentado pelas águias para esta temporada - foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. Darwin Núñez continua a recuperar da artroscopia no joelho direito, já André Almeida recupera à cirurgia por rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, em outubro último.