Benfica com sete novidades no Seixal

Sete jogadores internacionais do Benfica voltaram esta sexta-feira ao trabalho depois das férias: Rúben Dias, Pizzi, Rafa, Fejsa, Seferovic, Samaris e Vlachodimos voltaram ao Seixal.





Os jogadores fizeram os necessários testes físicos antes de começarem a trabalhar no relvado, na véspera do treino aberto aos sócios no Seixal.Zivkovic, que disputou o Europeu de sub-21 com a Sérvia, regressa apenas no dia 14.