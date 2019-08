Benfica com símbolo do FC Porto na capa do 'L'Équipe'

O jornal francês 'L'Équipe' trocou o símbolo do Benfica pelo do FC Porto na capa publicada esta sexta-feira.Na apresentação dos grupos da fase de grupos da Liga dos Campeões 2019/20 pode ver-se a equipa das águias com o emblema da equipa dos dragões.O Benfica vai defrontar os russos do Zenit São Petersburgo, os franceses do Olympique Lyon e os alemães do Leipzig, no grupo G da Liga dos Campeões de futebol.A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca a 17 de setembro e termina a 11 de dezembro. Saiba aqui as datas dos jogos do Benfica. O 'L'Équipe' é um dos diários desportivos mais conceituados do mundo e foi fundado em 1946.