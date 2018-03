Para além dos elementos que já tem garantidos a partir da próxima época, o Benfica leva muitos jogadores bem referenciados, para o caso de ter de atacar o mercado de verão com soluções externas. Ignacio Pussetto, extremo do Huracán, de 22 anos, é um dos alvos prontos a avançar, já precavendo uma possível saída de Salvio no final da época – a presença no Mundial da Rússia poderá naturalmente ajudar a valorizar o internacional argentino –, mas também para o meio-campo há jogadores bem posicionados na lista.





Nikola Moro, polivalente centro-campista do Dínamo Zagreb, de 19 anos, e o seu companheiro Borna Sosa (lateral-esquerdo, de 20) estão bem cotados no departamento de prospeção. No entanto, os valores a que o emblema croata aponta são considerados elevados na Luz: 15 milhões por Moro; 7 milhões por Sosa.