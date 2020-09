Benfica comunica hora da apresentação de Darwin Núñez

O Benfica comunicou que irá apresentar Darwin Núñez esta quinta-feira, às 19h00, no Benfica Campus, no Seixal. Recorde-se que o avançado chegou ontem a Lisboa, tendo assistido em Almada ao encontro das águias com o Sp. Braga, ao lado do empresário, Edgardo Lasalvia.





Oficialização para breve: Darwin está na Luz e empresário mostra imagens Oficialização para breve: Darwin está na Luz e empresário mostra imagens

A carregar o vídeo ...

O agente, aliás, partilhou imagens da passagem do jogador pelo Estádio da Luz esta manhã.