Benfica confirma AG a 26 de junho com voto eletrónico presencial

O Benfica confirmou este domingo a realização de uma Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de Junho, às 17 horas. A AG contará com voto eletrónico presencial. Recorde-se que foi a questão do voto que levou à demissão do então presidente da mesa da AG, Luís Nazaré, que defendia uma AG virtual e com voto eletrónico (para evitar o risco de contágio da Covid-19). Essa pretensão foi rejeitada pela direção do Benfica, por entender que tal seria antiestatutária. Na AG, serão votados o orçamento e o plano de atividades para a época 2020/21.





De referir que os sócios que queiram colocar dúvidas sobre os pontos de trabalho da reunião magna terão de o fazer por email, remetendo à direção. Não está previsto que seja realizado qualquer debate durante a AG, ao contrário do que normalmente acontece."O Sport Lisboa e Benfica convoca os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 26 de junho de 2020.A reunião magna tem como ponto único deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela Direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2020/2021.Devido aos efeitos provocados pela pandemia COVID-19 e aos decorrentes imperativos de segurança sanitária, esta Assembleia Geral realizar-se-á do seguinte modo:1. A votação do ponto único da ordem de trabalhos decorrerá presencialmente nas instalações do Estádio do Sport Lisboa e Benfica no período compreendido entre as 17h30 e as 22h00 do dia 26 de junho, por via eletrónica, atento o disposto no Artigo 57.º, n.º 1 dos Estatutos.2. A apreciação dos documentos objeto da votação será feita, previamente, pelos associados com direito a voto na Assembleia Geral, através do e-mail mag26junho2020@slbenfica.pt, para onde formularão as questões sobre os mesmos, até às 24h00 do dia 20 de junho, endereçando-os à Mesa da Assembleia Geral indicando o nome completo e o número de sócio.3. A Mesa da Assembleia Geral irá remetê-los à Direção do Clube, que responderá às questões colocadas pelos associados até às 24h00 do dia 23 de junho, através de secção própria no Site do Sport Lisboa e Benfica (www.slbenfica.pt).Os documentos que irão ser sujeitos a votação estarão disponíveis para consulta dos sócios a partir do dia 17 de junho de 2020 no Site do Sport Lisboa e Benfica (www.slbenfica.pt), atento o disposto no Artigo 37.º, n.º 1 dos Estatutos.Dado que, nos termos do n.º 3 do Artigo 56.º dos Estatutos, a Assembleia Geral só pode funcionar, em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número deles, fica desde já convocada a Assembleia Geral para, se for o caso, reunir em Segunda Convocação meia hora mais tarde, isto é, às 18 horas, no mesmo local e com a mesma Ordem de Trabalhos".A participação na apreciação e o exercício do direito de voto na Assembleia Geral deverão observar os requisitos estabelecidos na lei e nos Estatutos, desde que verificado o pagamento da quota de, pelo menos, o mês de abril de 2020.