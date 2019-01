Benfica confirma ausência de Jonas nos Açores

O Benfica confirmou esta quarta-feira que Jonas não é opção para o jogo com o Santa Clara, sexta-feira, da 17.ª jornada da Liga NOS.Jonas está a contas com uma lesão no joelho direito, falhando assim a viagem aos Açores, confirmou fonte oficial dos encarnados à margem de um evento solidário com a participação de Krovinovic e Fejsa.Record já havia avançado que a utilização de Jonas no jogo com o Santa Clara estava em risco , devido à lesão contraída no jogo com o Portimonense.