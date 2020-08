Benfica confirma compra de Luca Waldschmidt por 15 milhões de euros

Minutos depois de ter confirmado Éverton Soares, também conhecido como 'Cebolinha', o Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a transferência de Luca Waldschmidt por 15 milhões de euros, sendo que o Friburgo terá ainda direito a 7.5% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência.





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Gian-Luca Waldschmidt pelo montante de € 15.000.000 (quinze milhões de euros) ao Sport-Club Friburgo E.V.. Mais se informa que o Friburgo terá ainda direito a receber 7,5% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador. Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2025, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 88.000.000 (oitenta e oito milhões de euros)", pode ler-se.