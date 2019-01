Benfica confirma contratação de jogadores do Leixões

O Benfica oficializou as contratações de Pedro Henrique (22 anos) e Bernardo Martins (21), provenientes do Leixões, tal como Record já havia avançado . Os encarnados esclarecem que os dois jogadores rumarão à equipa B.A dupla cumpriu ontem os respetivos exames médicos antes de assinarem contrato com os encarnados, válido para as próximas quatro temporadas e meia, isto é, até 2023. Ao queapurou, todavia, para já o único que tem futuro totalmente definido é o primeiro, que ficará de imediato sob o comando de Renato Paiva na equipa B.O negócio para a transferência de ambos os jogadores já tinha ficado selado na última quinta-feira, com os atletas a terem ontem sido aprovados nos ditos exames. Agora, só falta definir o futuro do avançado Pedro Henrique, pois Bernardo Martins tem confirmada a continuidade no segundo escalão do futebol nacional, mas agora dando o salto para o 3.º classificado – o Leixões ocupa atualmente a 9.ª posição.Com um golo em 19 jogos pela formação de Matosinhos na presente temporada, Martins, 21 anos, estava já referenciado no Seixal, onde agora irá dar seguimento à sua carreira. De resto, ainda no último dia 20 o jogador foi titular na vitória do Leixões sobre os ‘bês’ (2-1) a contar para 18ª ronda da II Liga.No que a números diz respeito, o emblema da Luz desembolsa 1,6 milhões de euros por 75 por cento dos passes dos jogadores.Pedro Henrique também assinou ontem pelo Benfica, mas, ao contrário de Bernardo Martins, poderá ser emprestado até final desta época, neste caso a um emblema da Liga. Com a saída de Vinicius, o Rio Ave é por esta altura um forte candidato a receber o avançado, de 22 anos, mas os vila-condenses não são os únicos pretendentes. Seja como for, só depois de saber que ‘retomas’ o Rio Ave terá do Monaco a situação ficará definida.