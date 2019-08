Benfica confirma empréstimo de José Gomes ao Portimonense

O Benfica confirmou esta sexta-feira no seu site oficial que emprestou por uma temporada o avançado José Gomes ao Portimonense.O jogador de 20 anos, internacional pelas camadas jovens por Portugal, vai ter a sua primeira experiência fora do Benfica, depois de ter feito toda a sua formação e carreira no clube da Luz.Gomes, campeão europeu sub-19 pela seleção portuguesa em 2018, deu nas vistas nos juniores do Benfica e chegou a fazer cinco jogos pela equipa principal em 2016/17.Nas duas épocas seguintes, o avançado nunca mais foi chamado ao plantel principal, tendo atuado pela equipa B e de sub-23 dos 'encarnados'.