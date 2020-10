Benfica confirma empréstimo de Jota ao Valladolid

O Benfica anunciou o empréstimo de Jota ao Valladolid, como Record anunciara.





O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Real Valladolid CF, de Espanha, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Jota.O contrato de cedência acertado com o clube espanhol (La Liga) é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra.Jota fez toda a formação no Benfica. Começou por integrou as Escolas de Futebol Geração Benfica antes de ter idade para competir oficialmente e, a partir de 2007, percorreu todos os escalões de formação em competição desde os Benjamins.Estreou-se oficialmente pela equipa sénior das águias em 18 de outubro de 2018. Integrado no plantel principal em fevereiro de 2019, atuou em seis partidas na época 2018/19 e participou em 28 jogos (com 2 golos marcados) na temporada 2019/20.