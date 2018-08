Continuar a ler

Dawidowicz também sai



Praticamente à mesma hora, o Benfica também confirmou a saída do médio Pawel Dawidowicz rumo ao Verona, igualmente por empréstimo de uma temporada e com opção de compra obrigatória mediante o cumprimento dos pressupostos contratualizados.

Praticamente à mesma hora, o Benfica também confirmou a saída do médio Pawel Dawidowicz rumo ao Verona, igualmente por empréstimo de uma temporada e com opção de compra obrigatória mediante o cumprimento dos pressupostos contratualizados.

O Benfica confirmou a saída de Lisandro López rumo ao Génova, num acordo de empréstimo de uma temporada. De acordo com os encarnados, a formação italiana fica com uma opção de compra obrigatória pelo central argentino, de 28 anos, mediante o cumprimento dos pressupostos contratualizados.Deverá, assim, chegar ao final a ligação do defesa ao clube da Luz, ao qual chegou em 2013, tendo nesse período sido tricampeão e vencido uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças.

Autor: Fábio Lima