Benfica confirma particular com o Rennes

O Benfica confirmou a realização de um jogo particular com o Rennes no Estádio da Luz, tal como Record havia noticiado. O embate ante os franceses que fecha a preparação da equipa de Jorge Jesus nesta pré-temporada acontece no próximo sábado, a partir das 19 horas, e terá transmissão televisiva na BTV.





Depois do jogo de hoje com o Bournemouth, os encarnados defrontam o Sp. Braga na quarta-feira, também às 19 horas.