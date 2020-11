Benfica confirma positivo de Darwin e revela outro jogador infetado com a Covid-19

O Benfica confirmou esta quinta-feira que Darwin Núñez está infetado com Covid-19, depois de ter estado ao serviço da seleção uruguaia nos últimos dias. O avançado, de 21 anos, foi um de vários jogadores daquela seleção a testar positivo ao novo coronavírus, algo que sucedeu como Luis Suárez, Alexis Rolín, Rodrigo Muñoz ou Diego Rossi, além de outros funcionários da federação uruguaia. Além disso, no boletim clínico revelado, as águias confirmam que Weigl também testou positivo ao novo coronavírus.





De Suárez a Darwin Nuñez: surto de Covid-19 atingiu forte a seleção do Uruguai



De Suárez a Darwin Nuñez: surto de Covid-19 atingiu forte a seleção do Uruguai

Para lá da dupla, o boletim clínico dá ainda conta do estado clínico de outros quatro jogadores do plantel. A saber:: rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito;: tendinopatia do Aquiles à direita;: fratura do cuboide no pé esquerdo;: rotura muscular na anca direita;