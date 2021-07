Rui Costa assume a presidência do Benfica no imediato

O Benfica confirmou, em comunicado, que Rui Costa assume a presidência do clube "com efeitos imediatos", na sequência da suspensão de funções de Luís Filipe Vieira, detido no âmbito da operação Cartão Vermelho. As águias sublinham que "esta nomeação tem o apoio unânime dos membros da Direção do Benfica."





Adeptos do Benfica pedem demissão de Rui Costa



Comodeu conta, a passagem de pasta para Rui Costa, de 49 anos, já tinha ficado alinhavada em sede de reunião na última quarta-feira , até porque, como o nosso jornal adiantou oportunamente, o próprio Luís Filipe Vieira havia deixado isso claro num dos primeiros encontros da Direção logo após as eleições do último mês de outubro. Apesar de não haver nenhum documento interno onde tal esteja patente, todos na Luz tinham presente esta diretriz de Vieira, pelo que logo aí Rui Costa foi avançado como substituto nesta fase.De referir que o comunicado saiu pouco depois de, na Rotunda Cosme Damião, junto ao Estádio da Luz, ter surgido um foco de contestação a Rui Costa, com a palavra "demissão" por cima do mural do antigo médio."O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje pelo Presidente da Direção, Luís Filipe Vieira, o Vice-Presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a Presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube.Esta nomeação tem o apoio unânime dos membros da Direção do Sport Lisboa e Benfica."