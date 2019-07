Benfica confirma recuperação de Perin em Turim

O Benfica emitiu esta tarde uma nota oficial a propósito da situação de Mattia Perin , explicando que o processo de recuperação do guardião italiano irá demorar quatro meses, pelo que será feito nas instalações da Juventus. Cumprida essa fase, explica o clube da Luz, o italiano de 26 anos irá voltar a Portugal para se juntar aos seus novos colegas no Seixal."O Sport Lisboa e Benfica informa que na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de 4 meses.Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes."