Benfica confirma renovação de André Almeida

O Benfica oficializou este sábado a renovação de contrato com André Almeida por mais dois anos, ou seja, até 2023. Tal como Record deu conta em primeira mão, o defesa esteve no Estádio da Luz a fechar este dossier na quinta-feira, apesar do acordo já estar a ser tratado há algumas semanas.





A cláusula de rescisão de André Almeida essa não sofreu alterações, mantendo-se nos 30 milhões.