Benfica confirma saídas de Yuri Ribeiro e Alfa Semedo

O Benfica confirmou oficialmente as saídas de Yuri Ribeiro e Alfa Semedo, que rumam ao Nottingham Forest, como Record havia adiantado. No caso do lateral-esquerdo, trata-se de uma transferência a título definitivo - não foram revelados os valores do negócio.

Quanto ao médio, vai por empréstimo para o mesmo emblema, que atua no Championship. Alfa, recorde-se, já tinha sido cedido na época passada, então ao Espanyol.