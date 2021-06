Benfica confirma Simão Sabrosa como novo diretor das relações internacionais

O Benfica confirmou esta terça-feira que Simão Sabrosa é o novo diretor das relações internacionais do clube, funções que o antigo jogador das águias e ex-internacional português assume desde o início deste mês.





"Estou muito orgulhoso por estar aqui no Benfica. Comecei no dia 1 e poder olhar para o relvado de cima quando eu normalmente estava no relvado e olhava do relvado para cima. São sensações fantásticas, passados muitos anos de regresso ao Benfica numa funções totalmente diferentes daquilo que eu fazia. Estou muito orgulhoso. É orgulho representar o Benfica, espero continuar a fazê-lo e sinto-me preparado para este novo desafio e esta nova função", disse, em declarações à 'BTV'.