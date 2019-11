Benfica congratula Jorge Jesus por conquista da Libertadores

Momentos após ter vencido (2-1) o FC Vizela e ter carimbado a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal, o Benfica congratulou a conquista de Jorge Jesus, antigo treinador das águias, na taça Libertadores.





"O Sport Lisboa e Benfica saúda e congratula o nosso ex-treinador Jorge Jesus pela importante conquista da Taça dos Libertadores, contribuindo assim para o prestígio do futebol português", pode ler-se na nota publicada no site oficial do clube.