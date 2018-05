Continuar a ler

Recorde-se que numa das mensagens divulgadas no âmbito do processo Cashball, o empresário João Gonçalves diz a Paulo Silva saber de "fonte segura" que "o Benfica ofereceu 95 mil euros ao plantel do Estoril para não perderem com o Sporting".Esta prática, conhecida como 'jogo da mala', é, aos olhos da lei, equivalente a corrupção e pode valer até 5 anos de prisão. No âmbito do Regulamento Disciplinar da Liga é punível com multa entre 12.750 e 25.500 euros.